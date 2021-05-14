РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. Детский сад на 150 мест появится в микрорайоне 25А городского округа Мытищи в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Объект будет построен в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«По объекту разработана проектная документация. Заключен договор на проведение экспертизы. Здание построят в 1-ом Рупасовском переулке», - сказал глава областного Минстроя Владимир Локтев.

В групповых блоках будут предусмотрены раздевалки, игровые и спальные комнаты, буфет и другие необходимые помещения. В здании также оборудуют два зала для занятий музыкой и физкультурой, методический кабинет, медпункт, прачечную. На прилегающей территории установят теневые навесы, детские и спортивные площадки.

Ввести новый детский сад в эксплуатацию планируется в 2022 году.