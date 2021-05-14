РИАМО - 14 мая. Более 63,4 тыс. сотрудников организаций в Подмосковье временно находятся на удаленной работе в связи с действием антиковидных ограничений, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

Кроме того, 5480 человек трудятся неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю.

В настоящее время уровень безработицы в Московской области составляет 2,14%. В качестве безработных зарегистрированы 88,8 тыс. человек. Для соискателей доступны порядка 50 тыс. вакансий.

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