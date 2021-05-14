РИАМО - 14 мая. Подмосковные работодатели ищут около 50 тыс. сотрудников, в том числе соискателям доступно более 35 тыс. вакансий по рабочим специальностям и свыше 14 тыс. вакансий для специалистов различных профилей. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

Наибольшая потребность в кадрах заявлена работодателями по следующим должностям: специалист (средняя зарплата – 30 957 руб.), полицейский (42 616 руб.), медицинская сестра (29 127 руб.), инженер (34 774 руб.), менеджер (38 724 руб.).

По рабочим профессиям наиболее востребованы: подсобный рабочий (средняя зарплата - 25 780 руб.), уборщик производственных и служебных помещений (18 670 руб.), швея (29 793 руб.), грузчик (29 169 руб.), водитель автомобиля (33 494 руб.).

Наибольшее количество зарегистрированных безработных до увольнения работали на должностях специалиста, менеджера, кассира, бухгалтера, администратора, а также на позициях продавца, водителя автомобиля, кладовщика, уборщика производственных и служебных помещений.

В настоящее время на учете в службе занятости в Подмосковье состоят 88 817 человек.

Уровень регистрируемой безработицы по региону составляет 2,14%.

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