РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Жители подмосковного Подольска 20 мая смогут принять участие в вебинаре по банкротству физических лиц, в том числе в упрощенной форме через МФЦ, сообщили в Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

УФНС России по Московской области приглашает 20 мая в 11:00 принять участие в онлайн-конференции по теме «Банкротство физических лиц, в том числе упрощенная процедура во внесудебном порядке». Она пройдет на базе информационной площадки открытого диалога «РСН – Infоrmation».

На вебинаре выступит начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Московской области Денис Власов.

Модератор мероприятия – председатель Московского областного отделения Российского союза налогоплательщиков, председатель Общественного совета при УФНС России по Московской области Вадим Винокуров.

Участники онлайн-конференции узнают об условиях банкротства физических лиц, процедуре признания гражданина банкротом, а также о последствиях банкротства. Отдельное внимание уделят внесудебному порядку банкротства физлиц по заявлению через МФЦ на основании изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», вступивших в силу с 1 сентября 2020 года.

Во время вебинара модно задать вопросы по рассматриваемой теме в письменном виде в чате. Также можно заранее направить вопросы, связанные с темой конференции, по почте: rubishcheva@medpharma.ru.

Для участия в вебинаре необходимо заранее зарегистрироваться на мероприятие по ссылке.