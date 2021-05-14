РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. 16, 23 и 30 мая на Горьковском направлении МЖД изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Москвой, Балашихой и станцией Железнодорожная, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На участке Стройка – Балашиха продолжается строительство второго главного пути. В мае для электрификации перегона железнодорожники установят 30 железобетонных опор контактной сети, смонтируют около 7 км контактного провода.

В воскресные дни мая с 00:30 до 16:30 будет осуществлен комплекс сложных работ при помощи спецтехники, требующий приостановки движения поездов. Технологические «окна» назначены в период минимального пассажиропотока. На время работ изменится расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, курсирующих между Москвой, Балашихой и станцией Железнодорожная.

Будут отменены некоторые электрички, у нескольких изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

В настоящее время на станции Балашиха ведется строительство пассажирской инфраструктуры. Так, в мае железнодорожники приступили к возведению новой «островной» платформы и турникетного павильона. Длина платформы составит 325 м. Для защиты пассажиров от осадков ее оснастят навесами, для удобства пассажиров здесь установят скамейки, урны, навигацию.

Параллельно осуществляется вынос коммуникаций под строительство крытого моста, который, помимо доступа на пассажирскую инфраструктуру, будет также выполнять транзитную функцию – свяжет улицу Советскую и микрорайон 15А.

Завершить укладку второго главного пути на участке Стройка – Балашиха и строительство новой пассажиркой инфраструктуры планируется в конце 2021 года.