РИАМО - 14 мая. Союз потребителей России направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину письмо с просьбой компенсировать затраты на ПЦР-тесты на коронавирус для россиян, которые приезжают из-за границы, пишет в пятницу газета «Известия».

С 1 мая граждане, которые прибывают в Россию из-за рубежа, обязаны в течение пяти дней сдать два ПЦР-теста. По информации союза потребителей, в региональных клиниках люди сталкиваются с серьезными сложностями и им приходится сдавать анализы за свои деньги. Траты на семью с двумя детьми составят около 24 тыс. рублей.

Направление на бесплатный тест может выписать только участковый врач в поликлинике. На практике оказывается не всегда возможно уложиться в пять дней, поэтому придется идти в платную клинику, где в среднем только один тест стоит в среднем 3 тыс. рублей.

Для некоторых такая сумма после отпуска может оказаться непосильной и людям не останется ничего кроме уклонения о прохождения тестирования. Это может отрицательно сказаться на эпидемической ситуации, считают в союзе потребителей.

Поэтому эксперты союза предлагают решить проблему двумя путями: оперативным предоставлением бесплатных лабораторий прибывшим россиянам либо компенсацией оплаты теста в частных клиниках.

Если человек не выполнит обязанность провериться на коронавирус после прилета из-за границы и не загрузит результат на сайт госуслуг, ему грозит штраф до 40 тыс. рублей. Если кто-то заразится и пострадает, то штраф составит до 300 тыс. рублей.

В правительстве сказали, что письмо поступило в кабинет министров и будет рассмотрено в установленном порядке.

По данным Росстата, за 2020 год россияне совершили 12,3 млн поездок. Если цифра останется такой же в текущем году, то затраты бюджета на компенсацию только одного теста составят 37 млрд рублей.

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