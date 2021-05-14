РИАМО - 14 мая. За последние сутки в столице выявили 3818 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 131 235 случаев инфицирования. Об этом сообщает московский оперштаб.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививки от инфекции можно поставить в 100 городских поликлиниках, а также мобильных пунктах. Вакцинация проходит бесплатно и добровольно.

Москвичам по-прежнему необходимо при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>