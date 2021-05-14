РИАМО - 14 мая. Врачи в столичных поликлиниках выписали более 3,7 млн электронных рецептов с QR-кодом, теперь рецепт печатать необязательно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Считав QR-код с экрана смартфона, фармацевт увидит информацию о назначенных препаратах из базы данных ЕМИАС.

Придя в аптеку, нужно будет только показать фармацевту либо QR-код на телефоне, либо полис ОМС (при льготном рецепте). С помощью нововведение исчезла необходимость в бумажных бланках.

Аптеки, в которых можно получить медикаменты по QR-коду, опубликованы на официальном сайте столичного департамента здравоохранения в разделе «Электронный рецепт».

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