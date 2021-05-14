РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. На выставке «Комплексная безопасность – 2021» состоялись показательные выступления пожарных в боевой одежде и комбинезонах спасателя от компании «Энергоконтракт» из Люберец, сообщает пресс-служба ГК.

Выставка проходит в Кубинке на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Зрелищные выступления огнеборцев проходят на уличной площадке «Пожарный Олимп» рядом с выставочным центром. На первой точке в специальных модулях посетителям салона показывают, как бойцы тренируются в огневых симуляторах – камерах, которые воспроизводят реальные условия пожара. Свои навыки пожарные демонстрируют во флагманской боевой одежде от «Энергоконтракта».

На других учебных точках показательные выступления также проходят в боевках от «Энергоконтракта». На одной из площадок можно наблюдать за тренировкой пожарного спецназа – газодымозащитников. Это бойцы, которые во время пожаров первыми идут в непригодную для дыхания среду, они обладают отличной физической подготовкой и навыками применения специального оборудования. Задача пожарных – пройти своеобразную полосу препятствий в модуле-лабиринте, который имитирует различные помещения. Каждый раз бойцы отрабатывают разные сценарии.

Еще на одной точке – тренажере «Полоса выживания» – пожарным нужно преодолеть ряд препятствий и продемонстрировать свои навыки по разбору завалов с помощью механизированного аварийно-спасательного инструмента в стесненных условиях. На других площадках посетители выставки могут увидеть, как проходит тушение автомобиля, попавшего в ДТП, и как правильно тушить горящую сковороду – это частая причина пожаров в домах.

Для детей на выставке работают демонстрационные площадки, а на стенде «Энергоконтракта» малыши могут сфотографироваться в детской боевой одежде от группы компаний. Также 14 и 15 мая ребята смогут попробовать себя в роли огнеборцев и в боевой одежде от «Энергоконтракта» пройти ряд препятствий на уличных площадках.

Выставка «Комплексная безопасность» завершится 16 мая.