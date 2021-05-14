РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. Врачи онкологического (гинекологического) отделения №4 Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе проводят пациенткам радикальную абдоминальную трахелэктомию, благодаря которой женщины могут не только победить рак, но и сохранить фертильность, сообщил доктор медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Московской области, заведующий отделением Дмитрий Огай.

«В нашем отделении проводятся радикальные абдоминальные трахелэктомии, благодаря таким операциям и становится возможным не только вылечить женщину от рака шейки матки, но и сохранить фертильность, то есть впоследствии забеременеть и родить ребенка», – сказал Огай.

Он добавил, что в процессе операции шейка матки с опухолью сначала удаляется, затем тело матки пришивается обратно. Это и дает возможность женщине сохранить фертильность.

По его словам, уже пять пациенток после подобной манипуляции стали мамами. Последняя родила здорового малыша в 2020 году, после того, как в 2018-м прошла лечение в онкодиспансере.

Одна из пациенток отделения попала в больницу с диагнозом рак шейки матки в 2011 году в 29 лет.

«К моему удивлению я услышала от доктора, что все может благополучно завершиться. Что и случилось! Я была второй в списке счастливиц в этой практике, спустя 6 лет забеременела без специальных манипуляций и ЭКО и родила в 2018 году чудесного сыночка. Дмитрий Сергеевич не только отличный доктор, он – замечательный человек!» – подчеркнула женщина.

Подобные операции уникальны, и в Московской области их проводят только в МООД. Более того, впервые внедрены в практику в регионе они были именно в гинекологическом отделении №4 МООД более 10 лет назад.

При выборе этого метода лечения врачи учитывают несколько аспектов: ранняя стадия заболевания, поражение опухолью только шейки матки и молодой возраст пациенток.