РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В подмосковном Подольске на хоровом фестивале «Поющее Подмосковье» проведут мастер-классы и организуют игровые зоны, в завершение мероприятия устроят красочный фейерверк, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в соцсети «ВКонтакте».

22 мая на Певческом поле поселка Дубровицы у подножия храма Знамения Пресвятой Богородицы усадьбы Голицыных состоится традиционный Московский областной хоровой фестиваль «Поющее Подмосковье». Его посвятили Дню славянской письменности и культуры.

Участники фестиваля в своих концертных программах исполнят духовную музыку, классические произведения отечественных композиторов, русские народные песни в обработке. Для зрителей организуют точки питания, мастер-классы, игровые зоны. Фестиваль продлится с 11:30 до 21:30 и завершится красочным фейерверком.

Для участия в фестивале отобрали 30 хоровых коллективов Московской области и Москвы. Среди них именитые коллективы, такие как ГАМОХ имени С. Кожевникова, хор Центрального телевидения и радио имени В. Попова, хор «Преображение» Союза композитора России, хор «Мандрагора» (город Клин), хор «Осанна» (город Пушкино), академический хор (город Ступино), хор «Капель» (город Селятино, Наро-Фоминский городской округ), камерный хор Подольской филармонии, а также хоровые коллективы детских музыкальных школ и учреждений культуры городского округа Подольск.

Организаторы фестиваля - министерство культуры Московской области, администрация Подольска, Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Союз композиторов России, Музыкальное общество Московской области.