РИАМО - 14 мая. В Москве начался прием заявок на участие в Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси, который пройдет с 14 по 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. .

Правительство города в третий раз организует участие столичных студий в данном фестивале.

«В предыдущие годы при поддержке Москвы студиям удалось подписать соглашения с байерами из Италии, Испании, Турции и других стран. Общая сумма контрактов превысила 720 тыс. долларов», — отметила заммэра столицы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Поучаствовать в Международном фестивале анимации в Анси смогут 20 столичных компаний, участие предусмотрено в онлайн-формате.

Как пояснил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, международное продвижение входит в число наиболее востребованных у креативных индустрий направлений поддержки, наряду с развитием инфраструктуры, информационно-аналитической помощью и финансовыми мерами.

Подать заявку на участие в Annecy International Animation Film Festival необходимо до 25 мая включительно. В рамках фестиваля также проводится крупный анимационный кинорынок MIFA.