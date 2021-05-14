РИАМО - 14 мая. В Москве начался прием заявок на участие в Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси, который пройдет с 14 по 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. .
Правительство города в третий раз организует участие столичных студий в данном фестивале.
Поучаствовать в Международном фестивале анимации в Анси смогут 20 столичных компаний, участие предусмотрено в онлайн-формате.
Как пояснил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, международное продвижение входит в число наиболее востребованных у креативных индустрий направлений поддержки, наряду с развитием инфраструктуры, информационно-аналитической помощью и финансовыми мерами.
Подать заявку на участие в Annecy International Animation Film Festival необходимо до 25 мая включительно. В рамках фестиваля также проводится крупный анимационный кинорынок MIFA.
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