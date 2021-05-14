РИАМО - 14 мая. Ученик люберецкой гимназии №16 «Интерес» Максим Бормашов стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по технологии среди десятиклассников, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Заключительный этап олимпиады прошел на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Подмосковный школьник представил на олимпиаде проект модернизации Октябрьского проспекта в Люберцах. Работа, созданная под руководством педагога Алексея Воронова, была распечатана на 3D-принтере.

У Максима это уже второй диплом Всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, ученик был призером состязаний по технологии в 2019 году. Тогда он учился в восьмом классе, а выступал за девятый.

«Сегодня эффективно готовиться к олимпиадам можно вместе с опытными тренерами и командой: в регионе активно развивается олимпиадное движение школьников. В первую очередь, это возможность углубить свои знания в любимом предмете, прокачать навыки в будущей профессии, найти единомышленников», — отметила директор областной гимназии имени Е. М. Примакова, руководитель образовательного центра «Взлет» Майя Майсурадзе.

Она добавила, что победы на олимпиадах также дают школьникам хорошие бонусы, среди которых поступление в вуз без вступительных испытаний.