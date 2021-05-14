РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. 160 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Балашихе в текущем году в ходе рейдов, до конца года планируется демонтировать еще около 40 объектов, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Рейды по выявлению и демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций проводятся в Балашихе по поручению главы округа Сергея Юрова три раза в неделю, начиная с 2017 года.

За последнюю неделю в городском округе было демонтировано 5 незаконных рекламных конструкций. Зачастую эти работы проводят в связи с тем, что у собственников истекли сроки разрешений на установку билбордов, а также вышло время действия предписаний о демонтаже.

Кроме того, демонтаж проводят, если рекламораспространитель не соблюдает условия договора. По истечении срока предписания, если собственник не убрал конструкцию, ее ликвидирует муниципалитет.