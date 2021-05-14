РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 мая. В Королеве стартовала научная конференция «Сад расходящихся троп: Булгаков, Розанов, Флоренский, Дурылин et cetera», сообщили «РИАМО в Королеве» в музейном объединении горокруга.

Международная научная конференция будет проходить в онлайн и офлайн форматах до 16 мая. Организаторами конференции стали Российский государственный гуманитарный университет, Общество историков русской философии им. В.В. Зеньковского, Музейное объединение «Музеи наукограда Королев», «Дом А.Ф. Лосева» – научная библиотека и Мемориальный музей.

В ней примут участие научные сотрудники, заслуженные работники культуры РФ, доценты, кандидаты наук из разных городов России. Во время конференции пройдут несколько заседаний и дискуссий.

Помимо обсуждения работ Булгакова, Розанова, Флоренского и Дурылина, участников конференции ждут экскурсии по музеям Королева.