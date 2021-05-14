РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В Подольске сотрудники полиции задержали ранее судимого бомжа, подозреваемого в краже велосипеда из подъезда жилого дома, сообщила пресс-служба УМВД России по Подольску.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 32-летнего местного жителя о том, что неизвестный на лестничной клетке одного из домов на Рязановском шоссе похитил велосипед. Общая сумма материального ущерба составила 18 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 45-летнего мужчину без определенного места жительства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подольский городской суд заключил злоумышленника под стражу.