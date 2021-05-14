РИАМО - 14 мая. Программы по созданию дополнительных парковочных мест, которые существовали в 2009-2011 годах, нужно возобновить в Москве, сообщила председатель комиссии по ЖКХ и строительству дорог Общественной палаты Российской Федерации, исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Возможно, в будущем этот транспорт будет сокращаться, но сейчас совершенно необходимо для предотвращения того коллапса, который существует во дворах, все таки как-то реанимировать те программы по созданию дополнительных парковочных мест, которые в Москве существовали в 2009 - 2011 году», — сказала Разворотнева журналистам.

Она напомнила, что в те годы были планы по развитию парковочных пространств и многоуровневых парковок на основе частно-государственного партнерства, были нормативы по обеспечению многоуровневыми парковками жилых зон.

По ее словам, тема парковочных мест для личного транспорта является одной из самых острых в Москве.

«Одной из самых острых проблем, которые сегодня существуют на территории города Москвы, - это острые нехватки парковочных мест для личного транспорта. И мы, конечно, понимаем, что город ставит перед собой задачу уменьшить количество индивидуального транспорта в Москве, пересадить людей на общественный транспорт, но совершенно очевидно, что одномоментно сделать это нельзя по самым разным причинам», — подчеркнула Разворотнева.

Как получить разрешение на резидентную парковку в Москве>>