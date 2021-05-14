РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 мая. В пятницу на территории аэродрома Чкаловский в подмосковном Щелкове путем подрыва будут обрушены старые сооружения, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Не стоит паниковать, если вы услышите, как проводятся работы. Предупредите своих родственников, чтобы не переживали», - отмечается в сообщении.

Работы проведут в целях приведения территории аэродрома в соответствие с нормативными требованиями и для снижения рисков травматизма.