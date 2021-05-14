РИАМО - 14 мая. Сооружение малого наклонного хода завершили в рамках строительства пересадки между станциями «Марьина Роща» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Здесь завершена проходка малого наклонного хода длиной 25 м, который свяжет станции. Из-за близости зоны действующего метрополитена был запрещен буровзрывной способ, поэтому разработка породы, преимущественно известняк и доломит, осуществлялась вручную на отбойных молотках», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На этой же станции начался в данный момент ответственный этап строительства – раскрытие проемов между центральным и двумя боковыми залами.

«Во время сооружения тоннелей устанавливают временные тюбинги, образующие глухие проемы трапециевидной формы, а после окончания проходки всех станционных тоннелей строители переходят к их раскрытию. Этот процесс трудоемкий и требующий предельной точности, поскольку происходит перераспределение нагрузки на отдельные элементы и узлы», — подчеркнул Бочкарев.

Как рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» (подрядчик строительства станции «Марьина Роща» БКЛ) Сергей Жуков, планируется построить всего 22 проема. Из них 12 проемов предназначены для пассажиров с будущей платформы на пути и остальные под коммуникации.

Он уточнил, что этот вид работ применяется только при сооружении станций глубокого заложения пилонного типа.

«Элементы демонтируются с помощью лебедок, затем последовательно осуществляются сбойка между будущей платформой и средним залом, металлоизоляция и гидроизоляция. В среднем на раскрытие одного проема уходит около восьми суток. На сегодняшний день два уже готовы. Полностью закончить работы планируется к концу лета текущего года», — добавил Жуков.

Станция «Марьина Роща» – пилонная, трехсводчатая, с глубиной заложения 70 метров. Эта станция войдет в состав северо-восточного участка Большого кольца, включающего также станции «Сокольники» и «Рижская».

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