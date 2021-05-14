РИАМО - 14 мая. Свыше 40 регионов России рассматривают вопрос о введении карты «Тройка» или уже внедряют ее, нововведение сделает поездки для пассажиров удобнее, а городским властям позволит оценить загрузку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Он отметил, что полученные данные помогут оптимизировать маршрутную сеть, чтобы она была максимально удобной для людей, которые пользуются городским наземным транспортом.
«Это еще и контроль за оплатой проезда, получение выручки, это удобные тарифы для пассажиров, это возможность сделать комбинированные тарифы с разными видами транспорта. То есть это инструмент, который способствует тому, чтобы все больше и больше людей могли удобно и легко пользоваться городским транспортом во всех регионах, не только в Москве», — добавил Ликсутов.
В настоящее время оплатить проезд «Тройкой» можно не только в столице, но и в Подмосковье, где карту внедрили на более чем 700 маршрутах.
Как копить бонусы на карте «Тройка» и на что их можно потратить>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии