РИАМО - 14 мая. Свыше 40 регионов России рассматривают вопрос о введении карты «Тройка» или уже внедряют ее, нововведение сделает поездки для пассажиров удобнее, а городским властям позволит оценить загрузку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Более 40 регионов Российской Федерации рассматривают или уже вводят карту «Тройка». Это, на самом деле, очень удобный инструмент не только для пассажиров. Это еще и очень серьезный аналитический инструмент для городских властей, чтобы смотреть, как происходит загрузка городского транспорта, куда люди ездят», - сказал заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что полученные данные помогут оптимизировать маршрутную сеть, чтобы она была максимально удобной для людей, которые пользуются городским наземным транспортом.

«Это еще и контроль за оплатой проезда, получение выручки, это удобные тарифы для пассажиров, это возможность сделать комбинированные тарифы с разными видами транспорта. То есть это инструмент, который способствует тому, чтобы все больше и больше людей могли удобно и легко пользоваться городским транспортом во всех регионах, не только в Москве», — добавил Ликсутов.

В настоящее время оплатить проезд «Тройкой» можно не только в столице, но и в Подмосковье, где карту внедрили на более чем 700 маршрутах.

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