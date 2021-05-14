РИАМО - 14 мая. Ливневые грозы пройдут в Москве с 15:00 до 21:00 пятницы, во время дождей ветер усилится, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

По его словам, метеоусловия в столичном регионе в пятницу будут определяться влиянием атмосферного фронта. Вечером может выпасть до 11 мм осадков.

Воздух прогреется в Москве до плюс 21… плюс 24 градусов, в Подмосковье – до плюс 19…плюс 24 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 4-9 метров в секунду. При дожде порывы ветра составят до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

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