РИАМО - 14 мая. В течение трех лет в районе Якиманка в центре столицы планируют комплексно отреставрировать особняк усадьбы купца Масягина, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Исторический облик деревянному дому в Старомонетном переулке вернет новый собственник. Сруб планируют разобрать по бревнам и собрать заново после приведения в порядок.

«Сруб маркируют и бережно разбирают. Все бревна, которые можно отреставрировать, сохраняют. А те, которые из-за состояния дерева уже невозможно привести в порядок, воссоздают по историческим аналогам», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Во время реставрации специалисты воссоздадут входы в здание, проведут ремонт белокаменного цоколя. Восстановят мезонин, лестницу, окна, декоративные украшения и другие элементы постройки начала XIX века.

Ранее столичные власти заявили о планах отремонтировать фасад исторического здания на Остоженке в районе Хамовники, работы пройдут в рамках региональной программы капремонта.