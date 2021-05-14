РИАМО - 14 мая. Трое неизвестных в масках совершили разбойный налет на «Фольксваген Тигуан» в четверг вечером в районе Люблино. Угрожая водителю расправой, похитили 300 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 13 мая в 19 часов по адресу: ул. Ставропольская, д.36. Трое неизвестных подбежали к машине, разбили лобовое стекло и стекло передней правой двери. Угрожая расправой, они забрали с переднего пассажирского сиденья сумку, в которой находилось 300 тыс. рублей.

Злоумышленники скрылись на неустановленной иномарке темного цвета.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).