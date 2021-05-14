РИАМО - 14 мая. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил единовременно выплатить пенсионерам 10 тыс. рублей на приобретение средств индивидуальной защиты от коронавируса, сообщает RT.

Депутат напомнил, что пожилые люди наиболее уязвимы перед болезнью и больше всех рискуют получить осложнения. При этом им может не хватать денег на постоянное обновление средств защиты.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», — говорится в тексте обращения Сухарева.

Чтобы не было трат не по назначению, депутат предлагает выдавать пособие в виде сертификата или придумать другие способы гарантии целевого расходования.

Сейчас в России идет массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах.

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