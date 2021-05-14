РИАМО - 14 мая. На портале поставщиков появился чат для взаимодействия с заказчиком, пользователи смогут решать вопросы в переписке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чат является аналогом мессенджера. К каждой закупке будет создан отдельный диалог, а участвовать в обсуждении вопросов сможет любой сотрудник организации», - говорится в сообщении.

С помощью чата поставщики и заказчики смогут обсудить детали контракта при проведении прямой закупки. История переписки будет сохраняться.

Среди пользователей портала насчитывается 220 тыс. поставщиков. Каждый день с его помощью заключают порядка 1 тыс. контрактов.