РИАМО - 14 мая. Более 85% участников программы реновации в районе Чертаново Южное на юге столицы выбрали квартиры для переезда по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За месяц <...> 539 человек из 196 семей дали согласие на равнозначные квартиры в новостройке на Варшавском шоссе, 56 человек из 24 семей уже заключили договоры на новое жилье и готовятся к переезду», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, еще 126 человек из 30 семей пока не определились с квартирами и продолжают их осматривать.

665 жителей семи старых домов на улице Газопровод и Варшавском шоссе первыми получат квартиры в новостройке на Варшавском шоссе, 139. Она расположена недалеко от старых домов. Всего в районе Чертаново Южное планируют расселить по программе реновации свыше 1,4 тыс. жителей девяти домов.

На первом этаже новостройки на Варшавском шоссе планируют разместить объекты социального и культурного назначения. Рядом расположены детские сады, поликлиники и торговые центры.

В настоящее время в программу реновации включили 378 домов на юге столицы, ведется переселение в пяти районах.