РИАМО - 14 мая. Более 85% участников программы реновации в районе Чертаново Южное на юге столицы выбрали квартиры для переезда по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, еще 126 человек из 30 семей пока не определились с квартирами и продолжают их осматривать.
665 жителей семи старых домов на улице Газопровод и Варшавском шоссе первыми получат квартиры в новостройке на Варшавском шоссе, 139. Она расположена недалеко от старых домов. Всего в районе Чертаново Южное планируют расселить по программе реновации свыше 1,4 тыс. жителей девяти домов.
На первом этаже новостройки на Варшавском шоссе планируют разместить объекты социального и культурного назначения. Рядом расположены детские сады, поликлиники и торговые центры.
В настоящее время в программу реновации включили 378 домов на юге столицы, ведется переселение в пяти районах.
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