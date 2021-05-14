РИАМО - 14 мая. В ТиНАО и центре столицы из-за дорожных и строительных работ с 17 мая временно изменят схему движения транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, до 10 июля ограничат движение по одной полосе на участке Киевского шоссе в районе пересечения с Проектируемым проездом № 7029.

Кроме того, до 12 августа частично ограничат движение на полосе от дома 56, строения 6 в Щетинском переулке до дома 50, строения 1 на Большой Ордынке. При этом там сохранят места для парковки.

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