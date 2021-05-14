РИАМО - 14 мая. Полицейские задержали мужчину, который в подмосковных Химках бросил телевизор в Вечный огонь на пересечении улицы Победы и проспекта Мира, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Правонарушителем оказался 32-летний местный житель, который находился в состоянии наркотического опьянения. Его удалось задержать по горячим следам. Его состояние установило медицинское освидетельствование.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.
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