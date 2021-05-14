РИАМО - 14 мая. Полицейские задержали мужчину, который в подмосковных Химках бросил телевизор в Вечный огонь на пересечении улицы Победы и проспекта Мира, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В Дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение от местного жителя о том, что на пересечении улицы Победы и проспекта Мира мужчина, находясь возле обелиска «Отстоявшим Отчизну», бросил в пламя Вечного огня телевизор, который впоследствии загорелся», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правонарушителем оказался 32-летний местный житель, который находился в состоянии наркотического опьянения. Его удалось задержать по горячим следам. Его состояние установило медицинское освидетельствование.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.