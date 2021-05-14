РИАМО - 14 мая. По итогам архитектурного конкурса «МАФ!in» среди школьников и студентов жюри определило 30 финалистов, среди них – участники из Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Участники представили 153 проекта малых архитектурных форм, конкурс прошел с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года. Всего зарегистрировались свыше 230 начинающих дизайнеров и архитекторов.

В номинации «МАФ!in город» золото и серебро выиграли три участника конкурса: москвички Дарья Радаева и Лидия Архарова, а также Наталия Мурашова из Санкт-Петербурга.

Девушки представили проекты навеса в парке, парковой скамейки и проект павильона. Бронзу в этой номинации взяла москвичка София Кропива с проектом зоны отдыха во дворе и Валерия Федорова из Ухты.

Победителями в номинации «МАФ!in планета» также стали москвичи. Мария Рябина представила указатель «Экодерево», а команда, в которую вошли Полина Барболина, Полина Глазкова и Полина Крюкова, разработала многофункциональную малую архитектурную форму HDPE.

В номинации «МАФ!in teen» для участников от 14 до 18 лет лучшим стал проект Interfuture Анастасии Пилипенко из Дмитрова. Второе место взяла команда в составе трех человек: москвичек Полины Алихашкиной и Марии Сардовой, а также Галины Перминовой из Красногорска. Бронза досталась команде из Санкт-Петербурга.

По итогам конкурса проект «Экодерево» Марии Рябиной с указателями до пунктов приема вторсырья планируют реализовать и установить на территории детского технопарка «На Зорге». В настоящее время обсуждается возможность реализации и других проектов.