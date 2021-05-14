РИАМО - 14 мая. Загруженность дорог столицы утром в пятницу составляет 4 балла из 10 возможных, в ближайшее время ситуация может осложниться до 5 баллов, а вечером до 8, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение по направлению в центр города утром затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

Свободно едут Мичуринский проспект, Можайское шоссе и проспект Маршала Жукова.

Водителям напомнили, где ведутся дорожные работы, которые могут затруднить движение: 82-й км, 31-й км, 53-й км МКАД, Волоколамское шоссе, Пятницкое шоссе, д. 54, Дмитровское шоссе д. 67, Варшавское шоссе, Проспект Мира и Большой Каменный мост.