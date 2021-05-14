РИАМО - 14 мая. Для того, чтобы оплатить проезд в столичном метро по системе Face Pay, уйдет всего полторы секунды, этот способ оплаты станет доступным уже до конца года, сообщает РИА Новости.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, тестирование системы идет уже несколько месяцев. Участники фокус-группы исследования и партнеры сервиса оставили свои биометрические данные и привязали их к своей банковской карте.
По его словам, новый сервис оплаты будет не обязательным, а лишь дополнительной опцией по желанию.
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