РИАМО - 14 мая. Сервис «Навигатор мер поддержки» начал работать на инвестиционном портале Москвы. На сервисе доступно более 100 мер господдержки, включая налоговые льготы и субсидии, сообщается на официальном сайте мэра города.

Новый онлайн-сервис поможет предпринимателям подобрать наиболее подходящие меры поддержки в зависимости от сферы деятельности.

Узнать, какие именно меры поддержки доступны на инвестиционном портале, можно на сайте. Для их получения надо подать заявку и следовать представленным инструкциям.

В 2021 году онлайн-инструментами портала воспользовались 38 тыс. раз. Всего пользователям доступны 30 сервисов.

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