РИАМО - 14 мая. Более 120 тыс. человек приняли участие в городской акции «День без турникетов» за 8,5 лет с момента запуска. Всего было организовано более 2 тыс. экскурсий на различные предприятия Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Акцию проводят с сентября 2012 года. Ее участники могут увидеть, как устроены предприятия, и узнать о различных технологиях.

«День без турникетов» сегодня проходит каждый квартал на протяжении трех дней — каждая площадка организует несколько экскурсий в день. В одной группе может быть не более 10 участников.

«Партнерами проекта уже стали больше 260 организаций из разных сфер. Это не только промпредприятия, но и, например, известные IT-компании. В прошлом году мы посвятили «День без турникетов» востребованным и перспективным профессиям. Одно из направлений — как раз информационные технологии», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что желающие могли познакомиться с работой специалиста по машинному обучению, аналитика, разработчика и тестировщика.

Для участников экскурсий также проводят мастер-классы, лекции о предпринимательстве и технологиях будущего, а также литературные чтения, концерты и спектакли. Кроме этого, москвичи могли поучаствовать в заезде на автосимуляторах и протестировать полноразмерный макет космической станции.

В прошлом году «День без турникетов» перешел в онлайн из-за пандемии. Организаторы записали 58 виртуальных экскурсий и представили фильм о том, как специалисты из разных сфер адаптировались к новой реальности.

В этом году акция вернулась к привычному формату. Одной из ее целей теперь станет помощь малым и средним предприятиям. Следующую акцию планируется провести в конце мая.

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