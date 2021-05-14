РИАМО - 14 мая. Более 120 тыс. человек приняли участие в городской акции «День без турникетов» за 8,5 лет с момента запуска. Всего было организовано более 2 тыс. экскурсий на различные предприятия Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Акцию проводят с сентября 2012 года. Ее участники могут увидеть, как устроены предприятия, и узнать о различных технологиях.
«День без турникетов» сегодня проходит каждый квартал на протяжении трех дней — каждая площадка организует несколько экскурсий в день. В одной группе может быть не более 10 участников.
Она добавила, что желающие могли познакомиться с работой специалиста по машинному обучению, аналитика, разработчика и тестировщика.
Для участников экскурсий также проводят мастер-классы, лекции о предпринимательстве и технологиях будущего, а также литературные чтения, концерты и спектакли. Кроме этого, москвичи могли поучаствовать в заезде на автосимуляторах и протестировать полноразмерный макет космической станции.
В прошлом году «День без турникетов» перешел в онлайн из-за пандемии. Организаторы записали 58 виртуальных экскурсий и представили фильм о том, как специалисты из разных сфер адаптировались к новой реальности.
В этом году акция вернулась к привычному формату. Одной из ее целей теперь станет помощь малым и средним предприятиям. Следующую акцию планируется провести в конце мая.
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