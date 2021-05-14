РИАМО - 14 мая. В московские больницы начали поставлять ангиографы для диагностики и проведения операций. Новое оборудование поступит в больницы в течение трех лет, его закупили по контрактам жизненного цикла, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего в рамках закупок по контрактам жизненного цикла мы приобрели 41 ангиограф в различных конфигурациях, в том числе три детских. Первый высокотехнологичный аппарат уже поступил в городскую клиническую больницу имени О.М. Филатова», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, еще 19 ангиографов столичные больницы получат в 2021 году. Остальное оборудование поставят до конца 2023 года. Ангиографы позволят улучшить процесс диагностики пациентов, в том числе с онкологическими заболеваниями.

Закупки по контрактам жизненного цикла обязуют поставщика оборудования обеспечивать его работоспособность во время всего срока эксплуатации. Свыше 4,9 тыс. единиц сложного оборудования поставят в городские больницы до 2023 года.