РИАМО - 14 мая. В московские больницы начали поставлять ангиографы для диагностики и проведения операций. Новое оборудование поступит в больницы в течение трех лет, его закупили по контрактам жизненного цикла, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По ее словам, еще 19 ангиографов столичные больницы получат в 2021 году. Остальное оборудование поставят до конца 2023 года. Ангиографы позволят улучшить процесс диагностики пациентов, в том числе с онкологическими заболеваниями.
Закупки по контрактам жизненного цикла обязуют поставщика оборудования обеспечивать его работоспособность во время всего срока эксплуатации. Свыше 4,9 тыс. единиц сложного оборудования поставят в городские больницы до 2023 года.
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