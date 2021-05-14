РИАМО - 14 мая. В Москве и Московской области в пятницу температура воздуха поднимется от плюс 17 до плюс 22 градусов тепла, возможны порывистый ветер и гроза, сообщается на сайте «Метеоновости».



Максимальная температура в столице днем составит от плюс 17 до плюс 22 градусов, по области – от плюс 20 до плюс 22 градусов.



Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет около 40%.

На следующей неделе в регионе ожидается летняя погода до плюс 27 градусов.

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