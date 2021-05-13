РИАМО - 13 мая. Клиника, которая выдавала поддельные справки на владение оружием и вождение, выявлена в Москве, уголовное дело заведено по статье о незаконном предпринимательстве, сообщает kp.ru.

С ноября 2020 года работники клиники ООО «Доктор с Вами» в Зеленограде оказывали платные медуслуги москвичам. Соответствующая лицензия у организации отсутствовала.

Сотрудники учреждения вносили ложные данные о прохождении обследований у нарколога и психиатра. В результате этих преступных действий они извлекли доход в 2,9 млн рублей. Обыск в учреждении уже проведен, документация изъята.

«В клинике выдавали медицинские заключения об отсутствии у граждан противопоказаний или ограничений в управлении автомобилям, а также к владению оружием», — сказала журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения по усилению контроля за оборотом оружия в стране должны быть жесткими. Глава государства добавил, что необходимо полностью исключить ситуации, когда возможна покупка гражданами медицинских справок для владения оружием.