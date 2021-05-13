РИАМО - 13 мая. На востоке столицы из-за нарушения санитарных норм опечатан магазин разливных напитков «КрафтБирШоп», проверка проводилась после жалоб местных жителей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Жильцы жаловались на шум от рабочих магазина. Во время проверки специалисты надзорного ведомства выявили, что единственный вход в магазин, через который также проводятся разгрузочные работы, располагается со стороны двора жилого дома с подъездами. Это нарушает действующее санитарное законодательство.

В отношении ИП Чуранова С. А. были составлены протоколы о временном запрете деятельности и административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ.

Административные материалы в отношении предпринимателя уже передали в Перовский районный суд Москвы с целью принятия решения о приостановлении деятельности заведения.

Также из-за того, что арендодатель сдает помещение в аренду для торговой деятельности в нарушение санитарно-эпидемиологических требований, в отношении собственника помещений подготовлен иск в судебные органы о прекращении деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений под цели, которые связаны с размещением предприятий продовольственной торговли.

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