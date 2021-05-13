РИАМО - 13 мая. В Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде реконструируют инженерные сети, положительное заключение на проектирование и реконструкцию наружных сетей лавры и Московской духовной академии выдано после экспертизы и повторного рассмотрения документации. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Проект предусматривает переустройство сетей тепло- и водоснабжения, хозяйственно-бытовой, а также ливневой канализации, кабельных линий электроснабжения и устройство локальных очистных сооружений на территории лавры и академии. Кроме того, после переустройства коммуникаций запланировано благоустройство территории.

Ранее Главгосэкспертиза России выдала по проектной документации положительное заключение, но в процессе работ появилась нужда в корректировке решений.

Финансирование работ обеспечит федеральный бюджет. Проектную документацию подготовило ООО «Деметра».

В настоящее время Троице-Сергиева Лавра представляет собой самый крупный мужской монастырь Русской православной церкви.