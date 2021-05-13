РИАМО - 13 мая. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала о поручениях, которые дал губернатор в ходе рабочей поездки в проблемный жилой комплекс «Лайково».
Во время выездной встречи в ЖК «Лайково», расположенном в Одинцовском городском округе, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр жилищной политики региона Инна Федотова встретились с представителями Фонда защиты прав дольщиков и подрядчиками для обсуждения хода работ.
Достройка осуществляется в соответствии с соглашением и финансируется из бюджета Московской области и из федерального бюджета.
Она добавила, что подрядчик будет отчитываться еженедельно. Следующий выезд на этот объект пройдет через месяц.
В ЖК «Лайково» достраивают 12 домов за обанкротившейся ГК «Урбан Групп». Планируемый срок завершения строительства — конец 2021 года.
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