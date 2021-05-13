РИАМО - 13 мая. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала о поручениях, которые дал губернатор в ходе рабочей поездки в проблемный жилой комплекс «Лайково».

Во время выездной встречи в ЖК «Лайково», расположенном в Одинцовском городском округе, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр жилищной политики региона Инна Федотова встретились с представителями Фонда защиты прав дольщиков и подрядчиками для обсуждения хода работ.

Достройка осуществляется в соответствии с соглашением и финансируется из бюджета Московской области и из федерального бюджета.

«Обсудили темпы строительства с учетом того, что дольщики обращаются и в Московскую область, и к губернатору в том числе, с просьбой поставить на контроль строительство данного объекта. Именно поэтому мы сегодня здесь инспектируем этот объект. Здесь около 2 тыс. дольщиков. Были даны поручения темпы строительства увеличить, увеличить объем рабочих на стройке», — сказала Федотова.

Она добавила, что подрядчик будет отчитываться еженедельно. Следующий выезд на этот объект пройдет через месяц.

В ЖК «Лайково» достраивают 12 домов за обанкротившейся ГК «Урбан Групп». Планируемый срок завершения строительства — конец 2021 года.