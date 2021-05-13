РИАМО - 13 мая. Медсестра АО «Медицина» Валентина Монаенкова рассказала об особенностях своей профессии и вспомнила нескольких забавных случаев к своему профессиональному празднику, сообщает Nation News.

Профессиональный праздник медсестер отмечается каждый год 12 мая. День медсестры берет свое начало с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию.

«Медсестра — это тот человек, которого первым видят пациенты, приходя в сознание после операции, это тот человек, который успокоит, снабдит необходимой информацией, найдет нужное слово, выполнит свою работу по всем требованиям безопасности медучреждения», — сказала Монаенкова.

Она уверена, что в медицину люди приходят по образу своих мыслей. Влюбляясь в профессию, они остаются верны ей целыми поколениями.

«Каждая ошибка может стоить пациенту здоровья. Это ответственность за ход операции, за работу с оборудованием и корректность анализов. Это ежедневный тяжелый, но интересный труд», — считает Монаенкова.

Она вспоминает, что однажды пациент спросил, проводится ли в центре компьютерная томография. Специалист уточнила, какая именно область для обследования интересует больного, на что он ответил, что он из Люберецкого района.