РИАМО - 13 мая. Медсестра АО «Медицина» Валентина Монаенкова рассказала об особенностях своей профессии и вспомнила нескольких забавных случаев к своему профессиональному празднику, сообщает Nation News.
Профессиональный праздник медсестер отмечается каждый год 12 мая. День медсестры берет свое начало с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию.
Она уверена, что в медицину люди приходят по образу своих мыслей. Влюбляясь в профессию, они остаются верны ей целыми поколениями.
«Каждая ошибка может стоить пациенту здоровья. Это ответственность за ход операции, за работу с оборудованием и корректность анализов. Это ежедневный тяжелый, но интересный труд», — считает Монаенкова.
Она вспоминает, что однажды пациент спросил, проводится ли в центре компьютерная томография. Специалист уточнила, какая именно область для обследования интересует больного, на что он ответил, что он из Люберецкого района.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии