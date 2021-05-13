РИАМО - 13 мая. Вопрос текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома решается на общих собраниях собственников в Подмосковье в онлайн-формате чаще других. Реже принимают решения о капремонте и выборе способа управления дома и смены УК. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В регионе составили тройку самых популярных вопросов, решаемых на таких онлайн-собраниях. С начала текущего года прошло более 5,5 тыс. таких собраний.

Московской область — первый субъект Российский Федерации, полностью перешедший на проведение общих собраний собственников (ОСС) в электронном виде.

Запуск системы электронного голосования проводится в рамках исполнения государственной программы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и приоритетного проекта «Умные города Подмосковья».

Онлайн-собрания также помогут определиться с благоустройством и другими вопросами. Жители могут в любое время и из любого места инициировать собрание.