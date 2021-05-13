РИАМО - 13 мая. В Московской области за апрель установлены и интегрированы в систему «Безопасный регион» 2616 видеокамер, они находятся в муниципальных образованиях региона, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Видеокамеры устанавливаются на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках», — сказал зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Видеонаблюдение помогает раскрывать уже совершенные преступления и предотвращать новые.

«Кроме помощи в поимке преступников, система «Безопасный регион» выполняет задачу профилактики совершения преступлений и правонарушений. Там, где есть камеры, как правило, злоумышленники не нарушают закон. С появлением видеофиксации, уровень уличной преступности в Подмосковье продолжает снижаться», — подчеркнул Каратаев.

Места установки камер определяют межведомственные рабочие группы в каждом городском округе с учетом анализа ситуации и рекомендаций правоохранительных органов. С предложением по развитию системы видеонаблюдения в своем муниципалитете можно обратиться в местную администрацию.

На портале «Добродел» ежегодно проводится голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», в рамках которого есть возможность проголосовать за адрес, где необходимо установить видеокамеру. В 2021 году голосование уже завершено, но участие можно принять в следующем году.