РИАМО - 13 мая. В Московской области за апрель установлены и интегрированы в систему «Безопасный регион» 2616 видеокамер, они находятся в муниципальных образованиях региона, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
«Видеокамеры устанавливаются на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках», — сказал зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.
Видеонаблюдение помогает раскрывать уже совершенные преступления и предотвращать новые.
Места установки камер определяют межведомственные рабочие группы в каждом городском округе с учетом анализа ситуации и рекомендаций правоохранительных органов. С предложением по развитию системы видеонаблюдения в своем муниципалитете можно обратиться в местную администрацию.
На портале «Добродел» ежегодно проводится голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», в рамках которого есть возможность проголосовать за адрес, где необходимо установить видеокамеру. В 2021 году голосование уже завершено, но участие можно принять в следующем году.
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