РИАМО - 13 мая. Подмосковные полигоны «Царево» и «Слизнево» рекультивировали на 80%, работы по рекультивации проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Также в рамках проекта работы проходят на полигонах «Каурцево» в Наро-Фоминском городском округе, «Вальцово» в городском округе Ступино, «Парфеново» в Сергиево-Посадском округе, «Съяново» в округе Серпухов и «Часцы» в Одинцовском округе. Ход работ на всех полигонах ТКО проконтролировали специалисты Минэкологии.

«Быстрее всего рекультивируются полигоны «Царево» и «Слизнево». На обоих объектах выполнение работ превысило 80%. Близко к ним – «Парфеново», там выполнено уже более 70% работ», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

На полигоне «Царево» уже сформировано тело объекта, очистные сооружения фильтрата и ливневых вод, а также система дренажа – возведены. Кроме того, здесь на 50% готова система дегазации. Тело полигона сформировано и на «Слизнево», оно отсыпано грунтом. Помимо прочего, тут возведена армогрунтовая стена.

Работы на других полигонах проходят согласно графикам.

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