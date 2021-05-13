РИАМО - 13 мая. Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало федеральный законопроект о защите домашних животных, который устанавливает крупные штрафы за нарушения при содержании зверей, сообщает пресс-служба министерства.

Депутаты предлагают ввести в Кодекс об административных правонарушениях РФ новые статьи об административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию животных, жестокое обращение и другие правонарушения. Наказанию могут подвергнуться и безответственные хозяева, бросающие животных без присмотра.

«Мы давно ждали такой новации. Постоянно поступают обращения граждан по поводу безнадзорных животных, особенно собак, которые сбиваются в стаи, проникают в леса, на особо охраняемые природные территории и истребляют их обитателей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, недавно пришла жалоба из Красногорска, где бродят несколько брошенных овчарок-алабаев, проявляющих агрессию.

«Люди боятся за себя и особенно за детей. Мы также сталкивались с фактами жестокого обращения с животными на так называемых притравочных станциях, где собак приучают травить животных. Этому пора положить конец», — отметил министр.

Авторы законопроекта предлагают установить административные штрафы за нарушение правил содержаний животных: до 50 тыс. рублей на граждан и до 200 тыс. – на предприятия и организации.

Функции надзора планируется разделить между региональными органами ветеринарного контроля, Росприроднадзором и Россельхознадзором.