РИАМО - 13 мая. Самым популярным маршрутом с «Тройкой» на майских праздниках стал маршрут Химки — Москва, по нему было осуществлено 1,7 тыс. поездок, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На втором месте по популярности в праздники оказался маршрут Люберцы — Москва – 1,5 тыс. поездок.

С февраля по «Тройке» в Подмосковье осуществлено 600 тыс. поездок.

Месяц назад «Тройка» была запущена на 300 маршрутах Московской области. За этот период количество поездок по карте увеличилось почти в четыре раза.

В настоящее время оплатить проезд «Тройкой» можно на более чем 700 маршрутах Подмосковья. Их количество будет увеличиваться. В связи с этим поездки граждан по столице и пригороду будут становиться еще проще и быстрее.