РИАМО - 13 мая. Туристы из РФ смогут поехать в Испанию после того, как на территории Европейского союза полностью отменят ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, сообщает «Вечерняя Москва».

Такое мнение высказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Ранее визовый центр Испании в Москве возобновил выдачу россиянам шенгенских виз.

«Действительно, с 12 мая текущего года визовые центры Испании стали принимать документы россиян, являющихся владельцами предыдущих виз на 2, 3 и 5 лет, а также родственниками граждан ЕС. Новые визы выдадут с датой не раньше 1 июня текущего года. Стоит отметить, что срок их действия будет зависеть от длительности предыдущих виз», — сказал Горин.

Авиасообщение с этой страной прекратилось с 27 марта 2020 года. В Испанию из России летают только грузопассажирские рейсы.

«На них принимаются только граждане ЕС или Испании, а также те, у кого имеется вид на жительство, студенты, обучающиеся в этой стране и имеющие годовую визу, граждане с рабочей визой и долгосрочной визой, предназначенной для воссоединения семей или в экстренных медицинских целях», — добавил Горин.

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