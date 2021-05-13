РИАМО - 13 мая. Туристы из РФ смогут поехать в Испанию после того, как на территории Европейского союза полностью отменят ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, сообщает «Вечерняя Москва».
Такое мнение высказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Ранее визовый центр Испании в Москве возобновил выдачу россиянам шенгенских виз.
Авиасообщение с этой страной прекратилось с 27 марта 2020 года. В Испанию из России летают только грузопассажирские рейсы.
«На них принимаются только граждане ЕС или Испании, а также те, у кого имеется вид на жительство, студенты, обучающиеся в этой стране и имеющие годовую визу, граждане с рабочей визой и долгосрочной визой, предназначенной для воссоединения семей или в экстренных медицинских целях», — добавил Горин.
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