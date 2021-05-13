РИАМО - 13 мая. Московский городской суд перевел главу агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого под домашний арест до 19 июля 2021 года, сообщает пресс-служба суда.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении бизнесмена.

Предприниматель провел в СИЗО порядка двух лет. Его задержали 19 июня 2019 года.

Бойко-Великий – основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» (бренд «Рузское молоко»).

По версии следователей, с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка «Кредит экспресс» Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства кредитной организации в размере свыше 180 млн. рублей и 929 тыс. долларов.

Ранее в отношении Бойко-Великого уже расследовалось дело о хищении на сумму 347 млн рублей. Следственный комитет РФ обвинял его в том, что он и 10 его подельников незаконно завладели правом собственности на земельные доли 298 бывших членов и работников реорганизованных совхозов Рузского района (ныне Рузский городской округ – ред.) Московской области.