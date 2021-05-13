РИАМО - 13 мая. Инспекторы провели внеплановую проверку в кафе «Сайгон» на Большой Грузинской улице в центре столицы по жалобам местных жителей и обнаружили грубые нарушения, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В здании не была обеспечена поточность и разделение технологических процессов, беспорядок и захламленность мешали влажной уборке. Также не было документов на приготовление блюд и на продукты в холодильнике. На кухне велся ремонт во время приготовления. Отсутствовала вентиляция.

В отношении ООО «АННАМ» возбуждено дело об административном правонарушении.

Запрет деятельности действует до 11 июня 2021 года. Помещения опечатаны. Ситуация находится на контроле у территориального управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО.

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