РИАМО - 13 мая. В рамках акции «Ночь музеев» подмосковные музеи проведут концерты, мастер-классы, спектакли, квесты, арт-мастерские и выставки, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 15 мая. Тема акции в этом году – «Больше, чем музей».

«Поздравляю всех с Международным днем музеев. Музей занял в нашей жизни такое же место как театр, кино и концертный зал. И это очень важно, так как музеи сегодня не только хранят историческую среду, но и переосмысливают историческое наследие, ищут новые смыслы. В последние несколько лет мы наблюдаем настоящий музейный бум. И музеи Подмосковья – яркое тому свидетельство», – отметила министр культуры региона Елена Харламова.

По ее словам, у большинства музеев области есть своя фестивальная повестка, и каждый вовлечен в общественную жизнь региона и привлекает свою аудиторию.

«Мы видим, какой высокий запрос у жителей Подмосковья и к акции «Ночь музеев», и я уверена, что музеи точно не разочаруют, а скорее удивят», – добавила министр.

Историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина подготовил для гостей выступление оркестра Ракетных войск стратегического назначения, концерт «Юные дарования», экскурсии по ночному дворцу и парку усадьбы Вяземы, а также спектакль-экскурсию «В гостях у Пиковой дамы».

Медиаторский тур от смотрителей и квест-программа с загадками старинного особняка пройдут в Серпуховском историко-художественном музее. Игра-квест «Царское богомолье» и поисковая игра состоятся на территории Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея.

Арт-мастерскую, программу, посвященную юбилеям Александра Невского и Сергея Прокофьева, семейную музыкальную программу и театрализованный квест проведут в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике.

Экскурсии, квесты, концерты и мастер-классы подготовили в музее-заповеднике «Зарайский кремль», мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского, литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева», мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока».

Все мероприятия будут проводиться в основном на открытом воздухе, а в закрытых помещениях только с соблюдением требований Роспортебнадзора.

В Московской области работают 70 музеев (12 государственных и 58 муниципальных). В них трудятся 2,4 тыс. сотрудников. С начала года в региональных музеях побывали 650 тыс. человек.