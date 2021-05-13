РИАМО - 13 мая. В Сергиевом Посаде в Доме культуры имени Ю. А. Гагарина 14 мая пройдет встреча представителей госструктур с председателями и инициативными группами садоводческих и дачных товариществ округа, участники события обсудят вопросы имущества и земли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Глава Минмособлмущества Наталья Адигамова отметила, что основная часть незарегистрированных объектов располагается в садоводческих и дачных товариществах. Таким образом, выездные встречи представляют собой самый эффективный способ взаимодействия с садоводами и дачниками. На них жители имеют возможность задать вопросы, которые их интересуют, а государственные структуры – понять, какие трудности возникают у граждан во время оформлении имущества и оказать им помощь.

«В Сергиево-Посадском городском округе насчитывается 672 СНТ, в которых, согласно данным аэрофотосъемки, могут находиться более 4 тыс. земельных участков, недвижимость на которых по тем или иным причинам не зарегистрирована собственниками», – сказала Адигамова.

Она добавила, что выездные встречи преследуют цель донести до каждого председателя СНТ процедуру регистрации недвижимости, разобраться в проблемах, а также помочь гражданам.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, в округах действуют рабочие группы, встречи с садоводами и дачниками проводятся каждую неделю, а дополнительным информированием собственников в ходе осмотров занимается муниципальный земельный контроль. Так, гражданам рассказывают об оформлении недвижимости по упрощенной схеме и случаях, когда это нужно.